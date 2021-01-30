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"صلى من أجله".. رسالة من أحمدي نجاد لبايدن

Lebanon 24
30-01-2021 | 11:15
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قال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد إنه بعث برسالة إلى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن بعد فوزه في الانتخابات، وأنه صلّى من أجله.

وأضاف: "لقد بعثت برسالة إلى السيد بايدن بعد انتخابه. أرسلتها هذا الأسبوع وفي الرسالة وصفت حالة العالم، وطلبت منه الوقوف بحزم وتغيير السياسات نحو العدالة والسلام، كما أني صليت من أجله".

وأضاف: "ما لاحظناه حتى الآن من خلال التاريخ السياسي للولايات المتحدة، هو أن سياساتها الدولية يقررها مجلس الإدارة خارج المشهد. ودور الرؤساء صغير في هذا، لكننا نأمل أن يكون السيد بايدن رغم ذلك، قادرا على إحداث تغييرات إيجابية في السياسة الخارجية لبلاده".
المصدر: سبوتنيك
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