روسيا تفرض نظام "السماء السوداء" في إحدى أكبر مدن سيبيريا.. ماذا يعني ذلك؟

أعلنت السلطات الروسية عن فرض نظام الظروف الجوية غير المواتية المعروف بنظام "السماء السوداء" في مدينة كراسنويارسك الواقعة في شرق سيبيريا.وأكدت وزارة البيئة وإدارة الطبيعة في إقليم كراسنويارسك في بيان لها اتخاذ هذا الإجراء لمدة يومين اعتبارا من اليوم السبت، مشيرة إلى أن مراقبيها سيكثفون جهودهم بهدف الكشف عن مصادر غير مرخص بها لتلوث الهواء.وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية المائية ومراقبة البيئة في وسط سيبيريا أن نظام "السماء السوداء" من الدرجة الأولى يفرض في إحدى أكبر مدن سيبيريا بسبب توقعات بتوفر ظروف غير الملائمة لتشتت الشوائب الهوائية الضارة.ويفرض نظام "السماء السوداء" في كراسنويارسك للمرة الرابعة منذ مطلع العام الجاري.