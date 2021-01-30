الإمارات.. تعديلات قانونية تتيح منح الجنسية لفئات خاصة





وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة له على تويتر أن التعديلات، التي جاءت بتوجيهات من رئيس الدولة، "تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم".



وأضاف رئيس مجلس الوزراء في الإمارات أن الهدف من هذه التعديلات القانونية هو "استقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية"، بحسب تعبيره. أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، اعتماد تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية، تتيح منح الجنسية والجواز الإماراتي للكفاءات الأجنبية، استناداً لعدد من الضوابط والشروط.وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة له على تويتر أن التعديلات، التي جاءت بتوجيهات من رئيس الدولة، "تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم".وأضاف رئيس مجلس الوزراء في الإمارات أن الهدف من هذه التعديلات القانونية هو "استقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية"، بحسب تعبيره.

وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن هذه الشخصيات المستفيدة من الجنسية الإماراتية سيتم ترشيحها عبر مجلس الوزراء، والدواوين المحلية، والمجالس التنفيذية، موضحاً أنه "تم وضع معايير واضحة لكل فئة".





وأوضحت الحكومة الإماراتية، في حسابها الرسمي على تويتر، أن الفئات المؤهلة لنيل الجنسية هم: "المستثمرون وأصحاب المهن التخصصية، مثل الأطباء والعلماء، وأصحاب المواهب مثل المخترعين والمثقفين والفنانين".



وأضافت حكومة الإمارات أنه يمكن أيضاً منح الجنسية لأفراد محددين من أسر هذه الفئات، من بينهم الزوج والأبناء.



وقالت الحكومة إنه على المستفيدين من الجنسية التعهد بالالتزام بالقوانين السارية في الدولة وإبلاغ الإدارة المختصة في حالة اكتسابه جنسية أخرى أو فقدانه أي جنسية يحملها.



وبشأن آلية الحصول على الجنسية، تقول الحكومة إنها تتم عبر ترشيح الشخصيات المؤهلة للجنسبة عبر دواوين الحكام، وأولياء العهود، والمجالس التنفيذية للإمارات، ومجلس الوزراء. وسيسمح القانون لهذه الكفاءات بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها، حسبما أكد نائب رئيس دولة الإمارات.وأوضحت الحكومة الإماراتية، في حسابها الرسمي على تويتر، أن الفئات المؤهلة لنيل الجنسية هم: "المستثمرون وأصحاب المهن التخصصية، مثل الأطباء والعلماء، وأصحاب المواهب مثل المخترعين والمثقفين والفنانين".وأضافت حكومة الإمارات أنه يمكن أيضاً منح الجنسية لأفراد محددين من أسر هذه الفئات، من بينهم الزوج والأبناء.وقالت الحكومة إنه على المستفيدين من الجنسية التعهد بالالتزام بالقوانين السارية في الدولة وإبلاغ الإدارة المختصة في حالة اكتسابه جنسية أخرى أو فقدانه أي جنسية يحملها.وبشأن آلية الحصول على الجنسية، تقول الحكومة إنها تتم عبر ترشيح الشخصيات المؤهلة للجنسبة عبر دواوين الحكام، وأولياء العهود، والمجالس التنفيذية للإمارات، ومجلس الوزراء.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت في تشرين الثاني الماضي، منح "إقامات ذهبية" لمدة 10 سنوات للعاملين في بعض المهن ومتفوقي الجامعات وحملة شهادات الدكتوراه كافة، من المقيمين في الدولة.



وحسبما أعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، آنذاك، فقد "تقرر منح الإقامة الذهبية للمقيمين، لمدة 10 سنوات، لجميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه وكافة الأطباء والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية ومتفوقي الجامعات المعتمدة في الدولة بمعدل 3.8 وأكثر".