عربي-دولي

إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية

Lebanon 24
30-01-2021 | 16:30
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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اعتزام القاهرة إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط، أمينا عاما لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها خمس سنوات.
ووجه السيسي رسائل إلى القادة العرب، متطلعا منهم الدعم لهذا الترشيح، وفقا لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي: "إن إعادة ترشيح الأمين العام، أحمد أبو الغيط، لفترة ثانية، يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه عمل جامعة الدول العربية، وحرصه على توفير كل الدعم الممكن للمنظمة التي يجتمع تحت سقفها العرب، وتجسد طموحاتهم في عمل عبري جماعي منسق، يهدف إلى خدمة الشعوب والمصالح العربية"، مشيرا إلى أن "ذلك هو ما اتسم به دور الأمين العام خلال فترة ولايته الأولى، من إدارة واعية وحكيمة، لدفة منظومة العمل العربي المشترك، خلال مرحلة مليئة بالتحديات شهدتها المنطقة العربية.
المصدر: روسيا اليوم
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