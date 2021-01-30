عربي-دولي

لصالح توفير اللقاح لدول أخرى... هذا ما دعت إليه الصحة العالمية بريطانيا

Lebanon 24
30-01-2021 | 17:30
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اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن على بريطانيا التخلي عن خططها لإجراء التطعيم الجماعي لسكانها في المرحلة الراهنة، والاكتفاء بتحصين الفئات الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، في تصريحات لشبكة "بي-بي-سي"، اليوم السبت: "نقول للسكان البريطانيين: بإمكانكم أن تنتظروا.. ذلك أننا نعتقد أن على البلدان، بعد أن تقوم بتطعيم العاملين في قطاع الصحة والناس الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بكورونا، أن تضمن وصول الآخرين إلى الدواء". وأشارت هاريس إلى أن اعتماد هذا المبدأ سيكون خطوة صائبة أخلاقيا واقتصاديا على حد سواء.

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة قائلة: "لقد نشرت مؤخرا أبحاث عديدة تثبت أن من غير الجدوى اقتصاديا أن تقوم دولة ما بتطعيم سكانها فقط لتجلس وتقول فيما بعد أن كل شيء على ما يرام". وحذرت مارغريت من خطأ التركيز على الجهود الانفرادية في مجال مكافحة فيروس كورونا، مضيفة: "إننا جميعا نعيش على كوكب واحد ومترابطين ببعضنا بعض".

وفي 25 يناير اعتبر الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن التعصب القومي في مجال اللقاحات قد يكلف الاقتصاد العالمي نحو 9,2 تريليون دولار، وقد تتكبد اقتصادات الدول الغنية نحو 4,5 تريليون دولار من تلك الخسائر. وشاركه في الرأي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي دعا إلى عدالة أكبر في توزير اللقاحات المضادة للفيروس بين دول العالم.

 
المصدر: روسيا اليوم
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