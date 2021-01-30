عربي-دولي

بغداد ودمشق تبحثان التعاون الأمني وتبادل المعلومات

Lebanon 24
30-01-2021 | 19:02
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بحث وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي مع السفير السوري لدى بغداد صطام جدعان الدندح، العلاقات بين البلدين وسبل تطوير التعاون الأمني.

بغداد ودمشق تبحثان التعاون الأمني وتبادل المعلوماتالعراق: مصلحتنا والدول المجاورة تتطلب إنهاء الأزمة السورية
وحسب بيان عن الداخلية العراقية، فإن "اللقاء بحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تخدم مصلحة البلدين الشقيقين".

كما ناقش الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد ودمشق والجوانب المتعلقة بالشأن الأمني، خاصة تبادل المعلومات والخبرات.
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