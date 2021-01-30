بغداد ودمشق تبحثان التعاون الأمني وتبادل المعلومات

بحث وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي مع السفير السوري لدى بغداد صطام جدعان الدندح، العلاقات بين البلدين وسبل تطوير التعاون الأمني.بغداد ودمشق تبحثان التعاون الأمني وتبادل المعلوماتالعراق: مصلحتنا والدول المجاورة تتطلب إنهاء الأزمة السوريةوحسب بيان عن الداخلية العراقية، فإن "اللقاء بحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تخدم مصلحة البلدين الشقيقين".كما ناقش الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد ودمشق والجوانب المتعلقة بالشأن الأمني، خاصة تبادل المعلومات والخبرات.