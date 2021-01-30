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عربي-دولي
سيارة مفخخة تقتل مدنيين بينهم أطفال في سوريا
Lebanon 24
30-01-2021
|
19:40
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هز انفجار ضخم ناجم عن سيارة مفخخة مدينة عفرين، شمال غربي سوريا، السبت، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى من بينهم 3 أطفال على الأقل.
وبينما قال المرصد السوري إن عدد القتلى 6، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الحصيلة 5 قتلى.
وأفاد المرصد أن "متفجرات كانت مخبأة داخل السيارة" التي انفجرت، وأدت الى مقتل ثلاثة اطفال ومدنيين آخرين وشخص سادس لم يتم التعرّف عليه بعد، وفق "فرانس برس".
وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى إصابة 29 آخرين، لافتا الى أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.
وبدورها، ذكرت "سانا" أن حصيلة إصابات التفجير بلغت 25 جريحا.
ونقلت عن مصادر محلية قولها إن سيارة مفخخة انفجرت عصر السبت في حي الصناعة ضمن مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.
ولفتت المصادر إلى أن قوة الانفجار أحدثت أضراراً كبيرة في الحي الذي يتميز بكثرة المحال التجارية والكثافة السكانية.
وتخضع عفرين منذ عام 2018 لسيطرة الجيش التركي الذي توغل في الأراضي السورية، بدعم من الميليشيات السورية الموالية لطرد المقاتلين الأكراد من المنطقة.
ومنذ ذلك التاريخ، تتعرض المنطقة لتفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة نادرا ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.
وفي 2 يناير الجاري، قتل مدني وأصيب تسعة آخرون بانفجار سيارة مفخخة في جنديرس بريف عفرين، كما انفجرت في اليوم نفسه سيارة مفخخة قرب سوق للخضر في بلدة راس العين الحدودية مما أدى الى قتلى وجرحى.
وتشهد عفرين والمناطق المحيطة بها حالة من الفوضى الأمنية، التي يدفع ثمنها المدنيون في المنطقة، بسبب الخلافات بين الميليشيات الموجودة في المنطقة التي تتطور إلى اشتباكات بين حين وآخر.
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