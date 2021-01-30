مصرع شخصين وإصابة العشرات بانفجار في محطة للغاز غربي اليمن

لقي شخصان مصرعهما وأصيب عشرات، بانفجار وقع، مساء اليوم السبت، في محطة لتعبئة اسطوانات الغاز بمحافظة البيضاء غربي اليمن.القاهرة– سبوتنيك. وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة وكالة "سبوتنيك"، بأن حريقا اندلع في محطة لتعبئة الغاز بمنطقة عزة وسط مدينة البيضاء مركز المحافظة، امتد إلى صهريج في المحطة ما أدى إلى انفجاره، ومصرع شخصين وإصابة 48 من المتواجدين، حالة عدد منهم حرجة".وذكر المصدر أن عددا من المصابين الذين نقلوا إلى مستشفى الثورة في مدينة البيضاء بحالة حرجة، مشيراً إلى أن الانفجار ألحق أضرارا مادية كبيرة بالمنازل المجاورة، وأدى لاحتراق سيارات بالموقع.