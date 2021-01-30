عربي-دولي

عبد اللهيان: لا يمكن للسعودية دعم الجماعات الإرهابية بيد وحمل غصن الزيتون بأخرى

Lebanon 24
30-01-2021 | 21:30
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أكد مساعد رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه لا يمكن للسعودية دعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح بيد، وحمل غصن الزيتون بأخرى والتحدث عن السلم والأمن الإقليميين.

وقال: "على السعودية تطبيع علاقاتها مع دول الجوار بغض النظر عمن يسكن البيت الأبيض، وكذلك أن تتخلى عن سياساتها غير البناءة في المنطقة إذا أرادت التصرف بعقلانية ومنطق".

وأضاف: "إيران أهم جار للسعودية ويمكنها التعويل علينا في الظروف السيئة".

وفي الشأن اليمني، قال: "على السعودية أن تنتهج الحل السياسي في اليمن إذا أرادت الحفاظ على أمنها، وأن تتخلى عن الحلول العسكرية هناك فهي غير مجدية"، على حد تعبيره.

وشدد المسؤول الإيراني، على أهمية أن "تكف السعودية عن استعداء إيران وسنقف إلى جانبها في أسوأ الظروف مثلما وقفا إلى جانب الكويت عند الاجتياح، وإلى جانب قطر عند الحصار".

وقال: "إيران تبقي الطريق أمام السعودية مفتوحا لتطبيع العلاقات والخيار يعود إلى الجانب السعودي".
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