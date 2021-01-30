الامير السعودي تركي بن ناصر في ذمة الله

غيّب الموت اليوم الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، وسيصلى عليه غداً في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية .



وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد "أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن تركي أمس اطمأن خلالها على صحة الفقيد"، وفقاً لتغريدة للأمير فيصل بن تركي.