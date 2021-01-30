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الامير السعودي تركي بن ناصر في ذمة الله

Lebanon 24
30-01-2021 | 23:27
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غيّب الموت اليوم الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، وسيصلى عليه غداً في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية .

وكان ولي العهد السعودي  الأمير محمد بن سلمان قد "أجرى  اتصالا هاتفيا  مع الأمير فيصل بن تركي أمس اطمأن خلالها على صحة الفقيد"، وفقاً لتغريدة للأمير فيصل بن تركي.
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