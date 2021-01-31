عربي-دولي

قبل المساءلة.. ترامب ينفصل عن محاميين من فريقه القانوني!

Lebanon 24
31-01-2021 | 08:30
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كشف مصدرٌ وصف بأنّه "مطّلع" أنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، انفصل بشكلٍ مفاجئ عن محاميين من فريقه القانوني كانا يجهزان للدفاع عنه في قضية مساءلته بمجلس الشيوخ وذلك في إجراء وصفه المصدر بأنه "قرار مشترك".
 
وقال المصدر إنّ بوتش باورز وديبورا باربري تركا فريق ترامب، بحسب ما أوردت شبكة "سكاي نيوز". 

ويربك القرار فريق الدفاع الخاص بترامب الذي يستعد للمحاكمة التي تبدأ في الثامن من شباط للنظر في مادة المساءلة التي أقرها مجلس النواب.

وكان مجلس النواب اتهم ترامب بتحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من كانون الثاني. 
 
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