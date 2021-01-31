عربي-دولي

يُعتبر الأضخم في روسيا ويقع على ضفاف البحر الأسود.. صور من الداخل لـ "قصر بوتين" الفاره

Lebanon 24
31-01-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-789452-637476759865447841.jpg
Doc-P-789452-637476759865447841.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

هو أكبر مجمع سكني خاص في روسيا، هذا ما كشفته وثائق المعارض الروسي، أليكسي نافالني ، بخصوص ما يعرف بـ"قصر بوتين".

 

وقد نشر نافالني صورا ومعلومات ووثائق عن المجمع الفاره، الذي ينسب ملكيته إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حين ينفي الكرملين أن يكون القصر تابعا للرئيس.

 

وقد نشر نافالني بعد يومين من توقيفه هذا الشهر، تحقيقاً مصورا أيضا يظهر وفق قوله، فساد الرئيس الروسي وأوساطه.

 
 

وفي شريط فيديو مدته ساعتان، حظي بملايين المشاهدات على منصة يوتيوب وسجل قبل عودة نافالني إلى موسكو واعتقاله ، يتهم المعارض الرئيسي للكرملين الرئيس الروسي بأنه يمتلك، من خلال أسماء مستعارة، عقارا كبيرا وقصرا هائلا قرب مدينة غيليندجيك على ضفاف البحر الأسود.

 

ويضم هذا المجمع الفخم حدائق واسعة وحلبة جليدية للهوكي وحتى كازينو. وتم تمويل هذا المجمع بحسب المعارض، من جانب مقربين من الرئيس الروسي على غرار رئيس شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت" إيغور سيتشين، ورجل الأعمال، غوينادي تيمتشينكو.

 

 
 
 

وبعد الضجة التي أحدثتها قضية القصر، أعلن الملياردير أركادي روتنبرغ، الصديق المقرب لبوتين والذي تستهدفه عقوبات غربية، أمس السبت ، أنه مالك "القصر".

 

 
 
 
 

واعتبر نافالني أن المجمع هو "دولة داخل روسيا". وفي هذه الدولة ليس هناك سوى قيصر غير قابل للعزل هو بوتين"، متهماً الرئيس الروسي بأنه "مهووس بالثروات والترف".

 

المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2021-01-31
09:00 | 2021-01-31
08:30 | 2021-01-31
07:11 | 2021-01-31
06:30 | 2021-01-31
23:59 | 2021-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website