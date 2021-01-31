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عربي-دولي
ماكرون: على بريطانيا تحديد حليفها الأقرب!
Lebanon 24
31-01-2021
|
09:30
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رأى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنّه على بريطانيا "توضيح طبيعة العلاقة التي تريدها مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال وتحدد حليفها الأقرب".
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن ماكرون قوله في حديث لوسائل الإعلام: "ما السياسة التي ترغب (بريطانيا) باختيارها؟ لا يمكن لها أن تكون الحليف الأفضل للولايات والحليف الأفضل للاتحاد الأوروبي وأن تكون سنغافورة الجديدة (...) عليها إذا اختيار نموذج".
وأضاف: "إذا ما قررت اتباع سياسة عابرة للأطلسي بشكل كامل، ستكون أمام لحظات توضيحية قوية جداً، لأنها ستتبع قواعد مختلفة. وبالتالي فإنّ وصولها إلى الأسواق سيكون مختلفاً. وإذا ما قررت أن تكون سنغافورة الجديدة (...) لا أعلم، لست أنا من يقرر مصير هذا البلد".
وتابع ماكرون القول: "أنا مع الطموح المشترك، ومع المصير المشترك. آمل أن يفكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بهذا الشكل أيضاً، لأنني أعتقد أن البريطانيين يفكرون بهذا الشكل. نحن سنبقى حلفاء، لأنّه لا يمكن تغيير التاريخ والجغرافيا".
وأشار ماكرون إلى أن بريطانيا، تلقي دائماً بدون حق، اللوم على الفرنسيين وعليه شخصياً، في خلافاتها مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر:
روسيا اليوم
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