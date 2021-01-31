فيلتمان: علاقة إيران ودمشق لن تختفي بين ليلة وضحاها.. ولا بدّ من مقاربة جديدة للملفّ السوري

قال المسؤول الأميركي والأممي السابق والسفير الأسبق في لبنان، جيفري فيلتمان، إنّ "علاقات إيران مع دمشق اليوم هي أعمق مما كانت عليه قبل 2011، وهي، لن تختفي في ليلة وضحاها، لذلك لا بدّ من فتح كثير من الأبواب لمعالجة كل القضايا"، كاشفاً أنّ الملف السوري "ليس أولوية للرئيس الأميركي جو بايدن، لكنّه جزء من ملفات أخرى ذات أولوية"، ودعا إلى اختبار مقاربة جديدة تتعلّق بالملفّ السوري.

وفي حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" قال فيلتمان: "الجميع يعرف موقفي من وجود إيران ووجود "حزب الله" في سوريا ولبنان. آرائي معروفة حول ذلك. اقتراحنا يقوم على عدم مناقشة قضايا كبرى وأمور جيوسياسة أو "الفيل في الغرفة"، واستعمال الأراضي السورية لنقل الأسلحة إلى "حزب الله" والجذور العميقة لإيران في سوريا. لكن ما قدمناه هو مقترح يعالج بعض المشاكل التي تخص سلوك النظام وتخفيف معاناة الشعب السوري. إذا كان الجواب (من دمشق) هو نعم لذلك، هذا يوفر بوابة لمناقشة قضايا أخرى. يجب أن نكون واقعيين".

إلى ذلك، اعتبر فيلتمان أنّ السياسة الأميركية في سوريا، لإدارتي الرئيسين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما "فشلت" في تحقيق نتائج ملموسة إزاء أهداف واشنطن باستثناء هزيمة تنظيم "داعش"، داعياً إلى اختبار مقاربة جديدة تقوم على اتخاذ الرئيس السوري بشار الأسد "خطوات ملموسة ومحددة وشفافة لا يمكن العودة عنها في شأن الإصلاح السياسي"، مقابل إقدام واشنطن على أمور بينها تخفيف العقوبات على دمشق.

وأضاف أنّ "تهديد البقاء لحكم الأسد، لم يعد عسكرياً ولا بسبب الانتفاضة، بل بسبب تراجع الوضع الاقتصادي"، لافتاً إلى أنّه "من غير الواقعي أن تقوم السياسة على (تغيير النظام) في المدى القصير. نعم، السياسة الأميركية يجب أن تقوم على محاولة تشجيع التعامل مع القضايا الكبرى من سياسات النظام وسلوكه. لكن لا أظن أن حكم الأسد مضمون في المدى الطويل".

ورأى أنّ "التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبنيوية ستخلق كثيراً من المشاكل التي لا يمكن لنظام دمشق للتعامل معها، أكثر مما فعلته الانتفاضة السورية. إيران و"حزب الله" وروسيا جاءوا لإنقاذ النظام. هل سيأتون لإنقاذها اقتصادياً؟ لا أظن ذلك".



وأكد رداً على سؤال وجود "إشاعات" من أنه سيكون المبعوث الأميركي الجديد للملف السوري: "أقول بصراحة، لم يتصل بي أحد (من الحكومة) حول ذلك. أظن أن تعيين مبعوث لسوريا، ليس في أولوية إدارة بايدن". وتابع: "لكن هناك كثيراً من الأسئلة: ما المهمة؟ السلطات؟ الدعم السياسي للمبعوث؟ هناك كثير من الأسئلة، لكن لم يتصل بي أحد". وأشار إلى أن الملف السوري ليس أولوية لبايدن، لكنه جزء من ملفات أخرى ذات أولوية مثل روسيا وإيران ودعم الحلفاء في المنطقة.