خامنئي يكسر الحجر المنزلي لزيارة مرقد الإمام الخميني

خرج المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، للمرة الأولى من الحجر المنزلي الذي كان يلتزم به منذ بدء تفشي وباء "كورونا" في إيران، وذلك لزيارة مرقد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، الإمام الخميني.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية، المرشد الإيراني يزور مرقد الإمام الخميني ومقبرة الشهداء جنوب غربي طهران، لمناسبة "الذكرى 43 لعودة الإمام الخميني من المنفى والتي مهدت لانتصار الثورة الإسلامية في إيران".

وتعد هذه المرة العلنية الأولى، التي يخرج فيها خامنئي من حجره المنزلي بسبب الجائحة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أنّ "خامنئي زار مراقد شهداء الثورة والحرب المفروضة وبينهم الشهداء القادة محمد حسين بهشتي (رئيس المحكمة العليا الأسبق في إيران) ومحمد علي رجائي (الرئيس الايراني الاسبق) و(رئيس وزرائه) محمد جواد باهنر داعياً لهم بعلو الدرجات".