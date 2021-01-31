فريق "الصحة العالمية" يصل إلى سوق ووهان للبحث في أصل "كورونا"

زار فريق من "منظمة الصحة العالمية"، يبحث في أصول جائحة فيروس "كورونا" المستجد، اليوم الأحد، سوقًا معروفة بأنّه مركز توزيع المواد الغذائية لمدينة ووهان الصينية خلال فترة الإغلاق التي استمرت 76 يومًا العام الماضي.وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فقد شوهد أعضاء الفريق يسيرون في أقسام من سوق بايشازو - إحدى أكبر الأسواق الرطبة في ووهان - محاطين بمجموعة كبيرة من المسؤولين والممثلين الصينيين.وزار الأعضاء، من ذوي الخبرة في الطب البيطري وعلم الفيروسات وسلامة الأغذية وعلم الأوبئة، حتى الآن مستشفيين في مركز التفشي المبكر- مستشفى ووهان جينينتان ومستشفى هوبي المتكامل للطب الصيني والغربي.كما زاروا السبت معرضًا مخصصًا للتاريخ المبكر لفيروس "كوفيد-19".