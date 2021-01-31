دعوى قضائية ضد السيسي لتوفير لقاح كورونا مجانا للمصريين

أقام المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام وزارة الصحة المصرية بتوفير لقاح كورونا لجميع المواطنيين مجانا.وقد رفع علي تلك الدعوى وكيلا عن، إلهامي الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، وجرى فيها اختصام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة بصفتهم الاعتبارية.وذكرت الدعوى أن المدعين فوجئوا بإعلان وزارة الصحة المصرية أن التطعيم سيكون بالمجان لطائفتين فقط من المواطنيين، هما: الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنين الذي يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين "تكافل وكرامة"، أما باقي الفئات فلن يكون بإمكانها الحصول على اللقاح بالمجان.وتشهد مصر ارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالوباء في الأسابيع الأخيرة، وسجلت حتى الآن أكثر من 165 ألف إصابة جديدة، كما سجلت نحو 9 حالة وفاة، ويعتقد مراقبون أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير.وكانت مواقع محلية قد أعلنت أن مصر ستستلم، الأحد، 50 ألف جرعة من لقاح "أسترازينكا"، ضمن 20 مليون جرعة متعاقد عليهم عن طريق هيئة الشراء الموحد.على جانب آخر ، أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، علي الغمراوي، بأن الهيئة رخصت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيشيلد من إنتاج شركة معهد الأمصال الهندية"، والتي تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة أسترازينيكا البريطانية، وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.وفي نفس السياق، أفاد رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، محمود ياسين، بأن هذا اللقاح يعتبر ثاني لقاح يحصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء بعد لقاح "سينوفارم"، وأن هيئة الدواء تعكف حاليًا على دراسة وتقييم باقى اللقاحات.يأتي ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضمانًا لجودة وفاعالية وأمان المستحضرات الصيدلية.