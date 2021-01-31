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قتلى وجرحى في هجومين إرهابيين شمالي سوريا

Lebanon 24
31-01-2021 | 16:15
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أفاد مركز الدفاع المدني وفرق الإسعاف في ريف حلب، الأحد، بانفجار سيارة مفخخة على مقربة من المركز الثقافي في مدينة اعزاز شمالي سوريا، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وتسبب الانفجار بمقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 8 آخرين بجروح مختلفة كحصيلة أولية من جراء الهجوم.
 
وبعد اقل من ساعات على وقوع الانفجار الاول، أفادت وسائل إعلام سورية بسقوط ستة قتلى على الأقل جراء انفجار سيارة مفخخة هز حاجزا لفصيل معارض مدعوم من تركيا شمال سوريا.


وتشهد المناطق التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا انفجارات متتالية تتسبب في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وأظهرت صورة من موقع الهجوم، ارتفاع ألسنة النيران في المكان، إلى جانب آثار واسعة للدمار بينما يسير الناس في أكثر من اتجاه من جراء الهلع.
وفي تشرين الثاني الماضي، أسفر انفجار سيارة مفخخة في اعزاز عن مصرع 11 شخصا وجرح خمسة عشر آخرين، فيما لحقت أضرار كبيرة بالمحلات المجاورة.

المصدر: سكاي نيوز
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