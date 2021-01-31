أميركا.. الكمامات "إلزامية" في وسائل النقل العام

أصدر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، الجمعة، أمراً يلزم وضع الكمامات للوقاية من انتشار وباء "كورونا" في جميع وسائل النقل العام تقريباً في جميع أنحاء البلاد.

ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فإن هذا الأمر يشمل السفر في الطائرات والقطارات والحافلات وسيارات الأجرة وشركات النقل وقطارات الأنفاق والعبّارات والسفن.

ويسري الأمر الجديد الذي يغطي أيضاً السفر داخل كل ولاية، الساعة 11:59 مساء الإثنين، وجاء فيه: "إن وضع الكمامات في أنظمة النقل لدينا سيحمي الامريكيين ويوفر الثقة بأنه يمكننا مرة أخرى السفر بأمان حتى أثناء هذا الوباء".

وأضاف: "لذلك فإن طلب وضع كمامات سيساعدنا في السيطرة على هذا الوباء وفي إعادة فتح الاقتصاد الأميركي".

يغطي أمر مركز مكافحة الأمراض والوقاية الركاب ومشغلي النقل أثناء السفر وأثناء الانتظار في مراكز النقل، مشدداً على ضرورة بذل المشغلين لجهودهم في فرض وضع كمامات، وإذا لزم الأمر، ينبغي إنزال أي شخص يرفض الامتثال، وهو أمرٌ يشكل انتهاكاً للقانون الفيدرالي.



ويسمح القانون بإعفاءات لمن يأكلون أو يشربون أو يتناولون الأدوية، وكذلك أولئك الذين يتواصلون مع ضعاف السمع. ومع هذا، فإنه يمكن إزالة الكمامات لفترة وجيزة أثناء عمليات التحقق من الهوية.