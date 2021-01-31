عربي-دولي

أميركا.. الكمامات "إلزامية" في وسائل النقل العام

Lebanon 24
31-01-2021 | 21:30
A-
A+
Doc-P-789573-637477094512295845.jpg
Doc-P-789573-637477094512295845.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، الجمعة، أمراً يلزم وضع الكمامات للوقاية من انتشار وباء "كورونا" في جميع وسائل النقل العام تقريباً في جميع أنحاء البلاد.
 
ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فإن هذا الأمر يشمل السفر في الطائرات والقطارات والحافلات وسيارات الأجرة وشركات النقل وقطارات الأنفاق والعبّارات والسفن.
ويسري الأمر الجديد الذي يغطي أيضاً السفر داخل كل ولاية، الساعة 11:59 مساء الإثنين، وجاء فيه: "إن وضع الكمامات في أنظمة النقل لدينا سيحمي الامريكيين ويوفر الثقة بأنه يمكننا مرة أخرى السفر بأمان حتى أثناء هذا الوباء".
وأضاف: "لذلك فإن طلب وضع كمامات سيساعدنا في السيطرة على هذا الوباء وفي إعادة فتح الاقتصاد الأميركي".
يغطي أمر مركز مكافحة الأمراض والوقاية الركاب ومشغلي النقل أثناء السفر وأثناء الانتظار في مراكز النقل، مشدداً على ضرورة بذل المشغلين لجهودهم في فرض وضع كمامات، وإذا لزم الأمر، ينبغي إنزال أي شخص يرفض الامتثال، وهو أمرٌ يشكل انتهاكاً للقانون الفيدرالي.

ويسمح القانون بإعفاءات لمن يأكلون أو يشربون أو يتناولون الأدوية، وكذلك أولئك الذين يتواصلون مع ضعاف السمع. ومع هذا، فإنه يمكن إزالة الكمامات لفترة وجيزة أثناء عمليات التحقق من الهوية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:50 | 2021-01-31
23:00 | 2021-01-31
22:30 | 2021-01-31
22:00 | 2021-01-31
21:30 | 2021-01-31
21:00 | 2021-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website