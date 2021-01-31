فرنسا.. عدد المصابين بـ"كورونا" في المستشفيات يزداد بقوة

تشهدُ فرنسا ارتفاعاً في عدد مصابي فيروس "كورونا" الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، إذ بلغ عددهم حوالى 27 ألف مريض.

ووفقاً لأرقام مديرية الصحة العامة الفرنسية، فإنّ عدد المرضى في العناية المركزة بلغ 3 آلاف تقريباً.



وتفصيلاً، أشارت وكالة "فرانس برس" إلى أنّ عدد المصابين بـ"كورونا" الموجودين في المستشفى، السبت، بلغ 27242 شخصاً، بينهم 3103 في قسم الإنعاش (القسم المخصص للمرضى الأكثر خطورة)، وهو رقم يماثل عدد اليوم السابق.



وقبل 3 أسابيع، في 9 كانون الثاني، كان نحو 24 ألف مريض بـ"كورونا" في المستشفى، بينهم 2600 في الإنعاش. وبذلك، فإنه خلال الأيام الـ7 الماضية، دخل وسطياً 1600 مريض جديد بـ"كورونا" إلى المستشفى يومياً في فرنسا.