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اعتقال نجل دبلوماسي إيراني في إسبانيا بتهمة تهريب البشر

Lebanon 24
31-01-2021 | 19:30
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اعتقلت شرطة مدريد في إسبانيا ساشا سبحاني، وهو نجل الدبلوماسي الإيراني والسفير السابق لطهران لدى فنزويلا محمد علي سبحاني، وذلك بتهمة تهريب البشر وغسيل الأموال.
 
ويعتبر ساشا سبحاني (33 عاماً) واحداً من الشخصيات البارزة على "انستغرام" في إيران، ويتباهي بثروته وحفلاته الصاخبة.
 
كذلك، أحدث سبحاني ضجة كبيرة في السابق بسبب صور له وهو يلوح بمبلغ كبير من  الدولارات، إلى جانب صور أخرى تظهره وهو يتنقل مع فتيات حسناوات في المسابح، في وقت يعاني المجتمع الإيراني من ظلم النظام في بلاده ومن الفقر والوضع الاقتصادي السيء.

وبحسب صحيفة "إل موندو'' الإسبانية، فإن سبحاني قد أطلق سراحه بشكل مؤقت حالياً، لكن عملية التحقيق في تسليمه لإيران ستبدأ في الأسابيع المقبلة.

ووفقاً للصحيفة، فقد نفى سبحاني التهم الموجهة إليه أمام الشرطة الإسبانية، مشيراً إلى أنّ سبب اعتقاله وتسليمه إلى إيران ربما يرجع إلى "أسلوب حياته الخاص" وانتقاده لحكومة بلاده.


وساشا هو عضو في مجموعة "Rich Kids of Tehran" أو "أبناء طهران الأغنياء"، وله صور مع مسؤولين كبار مثل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

ويمتلك سبحاني موقعاً إلكترونياً للمقامرات يدر عليه أموالاً، وذلك وفقاً لتقارير السلطات القضائية الإيرانية التي أمرت باعتقاله.

ويظهر الشاب بالزي المُتدين خلال احتفالات النظام الإيراني الدينية أو السياسية عندما يكون داخل إيران، لكنه خارج البلاد يكون بمظهر مختلف تماماً.
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