عربي-دولي

دولة عربية ستصل إلى المريخ قريباً.. من هي؟

Lebanon 24
31-01-2021 | 20:00
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بات موعد وصول "مسبار الأمل" الإماراتي إلى مداره حول كوكب المريخ قريباً، إذ أن ذلك سيتحقق في التاسع من شباط/فبراير المقبل. وبذلك، سيكون المسبار أول مهمّة فضائية تصل إلى الكوكب الأحمر في العام 2021.
 
وإلى جانب "مسبار الأمل"، أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، المركبة الفضائية "مارس 2020"، كما أطلقت الصين المهمة " تيانوين 1"، وجميع هذه المهمات الـ3 انطلقت في شهر تموز 2020.

ويستهدف المسبار الإماراتي الوصول إلى مدار المريخ، في حين أنّ "مارس 2020" و " تيانوين 1" يهدفان إلى الهبوط على سطح الكوكب الأحمر.

وبوصول "مسبار الأمل" بنجاح، فإنّ دولة الإمارات ستكون خامس دولة في التاريخ تصل إلى الكوكب الأحمر، وفق ما ذكرت شبكة "CNN" الأميركية.

ومن المتوقع أن ينشئ المسبار إلى جانب أدواته العلمية الـ3، أول صورة كاملة لغلاف المريخ، وستجمع الأدوات نقاط بيانات مختلفة عن الغلاف الجوي لقياس التغيرات الموسمية واليومية أيضاً.


وستزود هذه المعلومات العلماء بفكرة عن ديناميكيات المناخ والطقس في طبقات مختلفة من الغلاف الجوي للمريخ، وسيؤدي هذا معاً إلى إلقاء الضوء على كيفية انتقال الطاقة والجسيمات، مثل الأوكسجين والهيدروجين، عبر الغلاف الجوي وكيفية هربها من المريخ.

وفي السياق، قال ديفيد برين، المتخصص في فيزياء الغلاف الجوي والفضاء في مختبر جامعة كولورادو بولدر: "لقد تعلمنا من البعثات السابقة أن فقدان الغلاف الجوي بمرور الوقت على مدار تاريخ المريخ أمر مهم، ونحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتحديد هذه الخسارة وفهم كيفية تأثير باقي الغلاف الجوي على تلك الخسارة من منظور عالمي".
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