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انفجار ضخم ودوي إطلاق نار في العاصمة الصومالية مقديشو (فيديو)

Lebanon 24
31-01-2021 | 17:46
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سمع دوي انفجار ضخم في العاصمة الصومالية مقديشو تلته أصوات إطلاق نار، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" الإخبارية عن شاهد عيان، مساء الأحد.

وذكرت الوكالة أنه ليس واضحا ما الذي حدث بالضبط، إلا أن حركة "الشباب" المتطرفة كثيرا ما تشن هجمات، بما في ذلك باستخدام متفجرات، في الحرب التي تخوضها ضد الحكومة الصومالية المدعومة من "القبعات الزرقاء" الأممية والقوات التابعة للاتحاد الإفريقي.
 
وقد أعلنت حركة تُدعى "الشباب المجاهدين" تبنيها الهجوم على الفندق في العاصمة الصومالية. 

فيما نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر أمني في مقديشو أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت في مدخل فندق "أفريك" الذي كان يرتاده مسؤولون حكوميون.

وذكرت وسائل إعلام أخرى أن التقارير الأولية تشير إلى محاولة اقتحام الفندق، وأن قوات أمنية تتصدى للهجوم الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من المسؤولين الصوماليين أو بعثة الاتحاد الإفريقي.
المصدر: وكالات
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