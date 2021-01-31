لم تظهر منذ العام 2020.. زوجة زعيم كوريا الشمالية مُتواريةٌ عن الأنظار

منذ أكثر من عام، اختفت زوجة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن أعين الجمهور، الأمر دفع بعض المحللين إلى التساؤل عما حدث للسيدة الأولى في البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة "nknews".



وشوهدت ري سول جو، التي يُعتقد أنها تبلغ من العمر 32 عاماً، آخر مرة وهي تجلس إلى جانب كيم في مسرح سامجيون في بيونغ يانغ لحضور احتفال بمناسبة العام القمري الجديد في 25 يناير/كانون الثاني 2020.



وقبل اختفائها وعدم ظهورها على وسائل الإعلام، كانت سول جو تظهر مراراً وتكراراً إلى جانب زوجها في الأماكن العامة. إلا أن زوجة الزعيم الكوري استمرّت في تفويت الأحداث الكبرى، لا سيما العرض العسكري الذي أقيم يوم 10 تشرين الأول الجاري بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس حزب العُمال.



وفي السياق، قال ليم يول تشول، أستاذ الدراسات الكورية الشمالية في جامعة كيونغنام: "لقد أكدت كوريا الشمالية بما فيه الكفاية كيف أن كيم جونغ أون هو زعيم دولة طبيعي يجلب زوجته إلى الأحداث. ولكن الآن، بالنسبة لبيونغ يانغ، تعتبر المشاكل الاقتصادية والإنجازات الحقيقية - وليس الشكليات أو الصورة - هي الأكثر أهمية وإلحاحاً".



من جهته، قال هونغ مين، مدير قسم الأبحاث الكوري الشمالي في المعهد الكوري للتوحيد الوطني (KINU): "إن اختفاء سول جو قد يكون بسبب فيروس كورونا. بصفتها أماً لأطفال صغار، فإن المشاركة في الأنشطة العامة تنطوي على مخاطر محتملة للعدوى".





وقدمت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية سول جو لأول مرة في تموز 2012، وظهرت في المناسبات العامة أكثر من 100 مرة منذ ذلك الحين. لكن الخبراء يقولون إن الظهور العلني الوحيد لزوجة الزعيم الكوري لعام 2020 كان في مسرح سامجيون.

وأضاف مين في حديثه لـ"nknews": "قد يكون التغيير في وضع الشؤون الخارجية قد أثر على اختفاء سول جو. عندما كانت هناك عدة اجتماعات قمة مع دول أخرى، كان دور سول جو - الدور المتوقع عالمياً كسيدة أولى - في ازدياد. ولكن الآن، توقفت الدبلوماسية تماماً".



ورافقت سول جو زوجها خلال ذروة الدبلوماسية الكورية الشمالية في العام 2018، عندما التقى كيم برئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن وزوجته كيم جونغ سوك في بيونغ يانغ.

كذلك، ذهبت سول جو مع زوجها في آذار 2018 للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، واستقبلته مرة أخرى في بيونغ يانغ في حزيران 2019.

وفي وقت من الأوقات، برزت سول جو بمفردها في دائرة الضوء، إذ ذكرت صحيفة "رودونغ سينمون" التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية في 15 نيسان 2018 أن السيدة الأولى التقت بوفد صيني من دون زوجها كيم. في ذلك الوقت، اعتقد بعض الخبراء أنها كانت ترتقي إلى مكانة بارزة في الدولة.



وقال مين: "كان هناك بالتأكيد وقت بدا فيه أن سول جو ستبدأ تدريجياً في الاضطلاع بدور مثل الترحيب بكبار الشخصيات الأجنبية بشكل مستقل".



وفي الوقت الحالي، ينتظر مراقبو كوريا الشمالية عودة سول جو للظهور مرة أخرى. وبمجرد ظهورها، من المحتمل ألا تظهر على وسائل الإعلام الحكومية كما فعلت من قبل، وفقاً لما ذكره تشول.



وأضاف: "قد تحضر سول جو من وقت لآخر الأحداث المتعلقة بالعائلة، مثل آخر ظهور لها عندما جلست بجوار كيم كيونغ هوي عمّة كيم جونغ أون".



وفي السابق، كانت هناك فرضية طُرحت بشان اختفاء زوجة الزعيم الكوري والتي تقول أن سول جو تركّز على تعليم طفلتها التي ولدت في العام 2013، وهي الآن في سن المدرسة الإبتدائية.