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القوات السعودية ترفع جاهزيتها القتالية في "رماح النصر"

Lebanon 24
31-01-2021 | 23:00
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انطلق يوم الأحد في السعودية، تمرين "رماح النصر 1" العسكري، في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي من المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".


وذكر المصدر أن "رماح النصر 1" هو أول تمرين يقام في مركز الحرب الجوي منذ تدشينه من قبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وذكرت "واس"، أن هذا التمرين في تطوير قدرات قوات المملكة من خلال توحيد المفاهيم، وزيادة مستوى التنسيق والعمل المشترك.

كذلك، يسهم التمرين في رفع مستوى الجاهزية القتالية لجميع الأطقم الجوية والفنية والمساندة، من خلال تطبيق أفضل المهارات والتكتيكات والإجراءات الملائمة لمختلف السيناريوهات في بيئة عمل حقيقية.


وسيتمكن المشاركون في هذا التمرين من التخطيط والتنفيذ لعمليات عسكرية مشتركة مع فروع القوات المسلحة في عمل متناغم ومتكامل على مستوى العمليات والتكتيك.

ويجري التمرين العسكري باستخدام أحدث الأنظمة والقدرات، وسيناريوهات تحاكي بيئة التهديد الحقيقي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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