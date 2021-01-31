الصين تحظر موقتاً دخول الأجانب الوافدين من كندا

قررت الصين ان تحظر موقتا دخول أجانب وافدين من كندا لأراضيها حتى لو كانوا يحملون تراخيص اقامة صالحة، كما اعلنت السفارة الصينية في اوتاوا.وجاء على موقع السفارة: "يمنع جميع الرعايا الاجانب الذين يحملون تراخيص إقامة صينية صالحة للعمل أو لأسباب شخصية موقتا من دخول الصين إذا أتوا من كندا".وأضافت السفارة أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية غير مشمولين بهذا القرار مؤكدة أن "هذا القرار موقت على الصين اتخاذه بسبب الجائحة الحالية".من جهتها، أعلنت كندا تشديد شروط دخول اراضيها.وعلى المسافرين إلى كندا الخضوع لفحص الزامي لكشف الاصابة أو لحجر لثلاثة أيام على نفقتهم في فندق بانتظار الحصول على النتيجة.ولاحقا عليهم مواصلة الحجر في منزلهم لـ14 يوما إذا كانت نتيجة الفحص سلبية وفي مركز صحي إذا جاء إيجابيا. ولم يحدد بعد موعد بدء تطبيق هذا الاجراء.