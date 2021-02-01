عربي-دولي

ترشيح كوشنر ونائبه لجائزة نوبل للسلام!

Lebanon 24
01-02-2021 | 08:00
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رُشح جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض السابق ونائبه آفي بيركوفيتش لجائزة نوبل للسلام، أمس الأحد، لدورهما في المفاوضات التي أسفرت عن إعلان اتفاقيات سلام بين إسرائيل ودول عربية.

وكان كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وبيركوفيتس، مبعوث الشرق الأوسط السابق، شخصيتين رئيسيتين في التفاوض على اتفاقيات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وأعلنت الاتفاقيات في الفترة بين منتصف آب ومنتصف كانون الأول الماضي، وكانت أهم تطور دبلوماسي في الشرق الأوسط خلال 25 عاما.
ورشح الاثنان المحامي الأميركي آلان ديرشوفيتز، الأستاذ المتفرغ بكلية هارفارد للقانون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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