عربي-دولي

جونسون مُصّر على خطة مواجهة "كورونا".. وتحذير من "التخفيف"

Lebanon 24
01-02-2021 | 08:30
A-
A+
Doc-P-789711-637477611000570562.jpg
Doc-P-789711-637477611000570562.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في وقت حذر تقرير لجامعة بريطانية من موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه، إذا ما تم تخفيف إجراءات الإغلاق قبل تحقيق القدر الكافي من المناعة من خلال برنامج التطعيم الجاري حاليا، تؤكد الحكومة البريطانية عزمها على المضي قدما نحو تحقيق هدفها بتطعيم كل البالغين، قبل أيلول المقبل.

ويبدو أن لا شيء يعرقل رئيس الوزراء بوريس جونسون عن بلوغ هدفه فيما يتعلق ببرنامج التطعيم، ليس فقط لأنه مع نجاح الحكومة في تطعيم أكثر من 8 ملايين شخص حتى الآن، استعاد لحزب المحافظين الحاكم شعبية كان قد فقدها بسبب تعامله مع الوباء، ولكن أيضا لأنه يثق بأن استكمال التطعيم هو السبيل الوحيد لإنقاذ الأرواح، واستعادة شكل من أشكال الحياة الطبيعية.

وفيما تؤكد كل الشواهد أن إصرار جونسون لا يمكن أن تغيره دعوات أو خلافات أو مطالبات، اعتبرت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس أن "الأولوية بالنسبة لنا هي ضمان تطعيم كل مواطنينا، من المبكر الآن الحديث عن استخدام الجرعات الزائدة، لكننا نرغب في التعاون مع الجيران والأصدقاء في هذا الشأن".
وتهدف بريطانيا لتطعيم كل الفئات الأكثر عرضة للخطر قبل منتصف شباط الحالي، على أن يحصل كل بالغ على أراضيها على اللقاح قبل أيلول، ورغم أن الهدف يبدو طموحا للغاية لكنه يسير على خطى التحقيق وهو ما يختلف كثيرا عن الحال في قارة أوروبا المجاورة التي تشهد تأخيرا وبطئا شديدا في عملية التطعيم.

وبينما يتصاعد الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وشركة أسترازينكا حول إمدادات اللقاح، وتطالب منظمة الصحة العالمية لندن بتعليق برنامج التطعيم لفترة تسمح بتطعيم مواطني دول أخرى لا تبدو الحكومة البريطانية مهتمة إلا باستكمال برنامجها وبلوغ هدفها.
فبعد أن أقر بمسؤوليته عن وفاة أكثر من 100 ألف شخص بسبب كورونا، يعتبر بوريس جونسون أن مستقبله السياسي بالكامل الآن يعتمد على نجاح تطعيم البريطانيين وفقا للإطار الزمني الذي حدده، لاستعادة شعبية سياسية فقدها بسبب اخفاقات وتخبط وقرارات متضاربة.
المصدر: سكاي
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2021-02-01
09:30 | 2021-02-01
09:00 | 2021-02-01
08:55 | 2021-02-01
08:51 | 2021-02-01
08:00 | 2021-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website