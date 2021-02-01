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بينهم إعلامية.. سوريا توقف 8 أشخاص بتهمة "تسريب معلومات مزيفة ومشوهة"

Lebanon 24
01-02-2021 | 09:00
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أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف 8 أشخاص بجرم "التواصل والتعامل مع مواقع الكترونية مشبوهة" واستنادا إلى قانون الجريمة المعلوماتية.

ومع تداول عدد من الصفحات اليوم معلومات عن توقيف عدد من الناشطين بينهم إعلامية في التلفزيون السوري، قالت الوزارة في بيان إن إدارة الأمن الجنائي ألقت القبض على أولئك في إطار جهودها "بمتابعة ومكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب لغايات مشبوهة".

الوزارة التي حذرت من التواصل مع "صفحات مشبوهة"، لم تذكر أسماء الموقوفين، واكتفت بالأحرف الأولى من كل منهم، وهم: (و . م) (ر . أ) (م . ع) (أ . أ) (ف . ح) (ف . ج) (ع . ع) (هـ . ج).

وقالت إنها قبضت عليهم "بجرم التواصل والتعامل مع تلك المواقع الالكترونية لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة إليها لإحداث البلبلة وتشويه الرأي العام"

وأضافت أنهم "اعترفوا بإقدامهم على التواصل مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة".

وختمت الوزارة بأنها نظمت الضبط اللازم و"تم تقديم المقبوض عليهم للقضاء وفقا لأحكام المواد /285-286-287/ من قانون العقوبات والمادة /28/ من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية"

يذكر أن مواقع التواصل نشرت مؤخرا أنباء عن إيقاف عدد من المواطنين بتهم تتعلق بالنشر على صفحاتهم الشخصية، بينهم الإعلامية في الهيئة العامة للإذاعة والتفزيون، هالة الجرف، والفلاح يونس سليمان، الذي ينشر قضايا عامة في صفحة "مواطنون مع وقف التنفيذ"، وانتقد محافظ المدينة، والمفتشة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فريال جحجاح، وطالبة في السنة الثانية في كلية الصيدلة فرح خازم (20 عاما).

وكانت الوزارة حذرت أمس "رواد مواقع التواصل الاجتماعي"من التواصل مع الصفحات المشبوهة والتي لها ارتباطات خارجية أو التفاعل معها أو تزويدها بمعلومات أو بيانات أو نشر وتداول أخبار كاذبة حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية"
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