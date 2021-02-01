شخصيات بارزة من حقبة ترامب تواجه صعوبة بايجاد فرص عمل!

نشرت صحيفة "thehill" الأميركية مقالا أوضحت فيه أن شخصيات بارزة من حقبة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تواجه بالفعل فرص عمل صعبة منذ نهاية عام 2020، بحسب ما ورد على موقع "سبوتنيك".
وفقاً للصحيفة، حصل العديد من المسؤولين السابقين على وظائف في مراكز حساسة، ثم عادوا إلى أعمالهم مثل المستشار الاقتصادي السابق للبيت الأبيض لاري كودلو الذي عاد إلى خط عمله السابق في مجال الأخبار.
ويقول الخبراء إن نطاق فرص العمل لمساعدي ترامب السابقين محدود بشكل كبير، مع إدراك العديد من الشركات لإمكانية حدوث رد فعل عنيف للمستهلكين أو الموظفين أو المساهمين إذا قاموا بزيادة فرص العمل لهم، بحسب الصحيفة.
تختلف فرص العمل لمسؤولي ترامب بالتأكيد عما كانت عليه بالنسبة لمساعدي أوباما في كانون الثاني 2017، عندما ترك الرئيس الرابع والأربعون منصبه مع نسبة تأييد تقترب من 60%. بينما بلغت نسبة التأييد للرئيس السابق ترامب نحو نصف ما كانت عليه في 20 كانون الثاني أي حوالي 30%.
وأشارت الصحيفة الى ان العديد من كبار مسؤولي ترامب حصلوا على وظائف، ولكن ليس في تلك الأماكن البارزة التي انتهى بها المطاف بالعديد من مسؤولي أوباما.