شخصيات بارزة من حقبة ترامب تواجه صعوبة بايجاد فرص عمل!

نشرت صحيفة "thehill" الأميركية مقالا أوضحت فيه أن شخصيات بارزة من حقبة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تواجه بالفعل فرص عمل صعبة منذ نهاية عام 2020، بحسب ما ورد على موقع "سبوتنيك".

وفقاً للصحيفة، حصل العديد من المسؤولين السابقين على وظائف في مراكز حساسة، ثم عادوا إلى أعمالهم مثل المستشار الاقتصادي السابق للبيت الأبيض لاري كودلو الذي عاد إلى خط عمله السابق في مجال الأخبار.