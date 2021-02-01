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عربي-دولي
تحالف فايزر/بايونتيك يعد الاتحاد الأوروبي بـ 75 مليون جرعة لقاح إضافية بالربع الثاني
Lebanon 24
01-02-2021
|
11:33
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أعلن تحالف فايزر/بايونتيك اليوم أنه سيسلم ما يصل إلى 75 مليون جرعة إضافية من لقاحه إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام في تعجيل لوتيرة توفيره.
وأوضح شيرك بوتينغ المدير المالي للتحالف في تصريح ورد في وكالة "فرانس برس" أن الشريكين ينويان "زيادة عمليات التسليم اعتبارا من 15 شباط وتوفير "كمية الجرعات التزما توفيرها خلال الربع الأول" وصولا إلى 75 مليون جرعة إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني في إطار العقود الراهنة".
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