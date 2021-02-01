المقاومة الفلسطينية تعلن السيطرة على طائرة تجسس إسرائيلية

وذكرت مصادر فلسطينية للجزيرة أن المقاومة سيطرت على الطائرة المسيرة، وهي من الحجم الصغير، عقب سقوطها بمنطقة قريبة من محيط المعبر.ولم تذكر المصادر أي تفاصيل إضافية حول الفصيل المسلح الذي سيطر على الطائرة، وإن كانت قد سقطت إثر خلل فني أو تم إسقاطها.بدوره، أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، عن فقدان طائرة تصوير صغيرة فوق أجواء القطاع المحاصر. وقال الناطق العسكري "الطائرة سقطت في القطاع. لا توجد خشية من تسرب معلومات".من جانب آخر ذكر موقع "والا" العبري أن العام الأخير شهد سقوط العديد من الطائرات الصغيرة بالقطاع، وبحسب التقديرات فحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تقوم بتشغيل وسائل تكنولوجية لإسقاط الطائرات.وعادة ما يستخدم الجيش الإسرائيلي الطائرات المُسيرة لجمع معلومات استخباراتية من القطاع.وقد نجحت فصائل فلسطينية في إسقاط العديد منها خلال السنوات الماضية، كان آخرها في آب الماضي، عندما أعلنت "حركة المجاهدين" إسقاط مسيرة من نوع "كواد كابتر" شرقي مدينة غزة بعد إطلاق النار عليها.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأشهر الماضية، عن سقوط عدة طائرات مسيرة بحوادث منفصلة فوق القطاع.