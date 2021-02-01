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عربي-دولي
دولة تعيد إنشاء وزارة دفاعها بعد 6 سنوات من الغياب!
Lebanon 24
01-02-2021
|
13:30
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قرّر رئيس جمهورية قرغيزستان، صدر جاباروف، إعادة إنشاء وزارة الدفاع في البلاد، بحسب ما أعلن المكتب الصحافي لجاباروف.
وبحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية عن المكتب الصحافي للرئيس القرغيزي، فإنّ "الوزارة كانت موجودة من العام 1993 إلى العام 2015، وبعد ذلك، تمّ في عهد الرئيس ألمازبيك أتامباييف، إعادة تشكيلها لتتحول إلى لجنة الدولة لشؤون الدفاع. وفي تلك الفترة، تم وضع جميع الهيئات الأمنية ومؤسسات القوة، بما في ذلك لجنة الدولة لشؤون الدفاع، تحت إشراف هيئة الأركان العامة".
ونقل المكتب الصحفي، عن نص المرسوم الرئاسي: "نعتبر أنّه من الضروري، تشكيل وزارة الدفاع في جمهورية قرغيزستان على أساس لجنة الدولة لشؤون لدفاع في جمهورية قرغيزستان، وكذلك هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية قرغيزستان".
ووفقاً للمكتب الصحفي، وقع جاباروف، هذا المرسوم "بهدف التطوير التالي لمنظومة التحكم في القوات المسلحة". وأوصى المرسوم، حكومة الجمهورية باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المترتبة على هذا المرسوم.
المصدر:
روسيا اليوم
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