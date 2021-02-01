جديد البيت الأبيض.. اعتماد مترجم إلى لغة الإشارة في كافة اللقاءات الصحفية

بدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن باعتماد مترجم إلى لغة الإشارة في كافة اللقاءات الصحفية، في خطوة تستهدف بالدرجة الأولى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة.







ويُدعى المترجم "هيثر"، إلا أنه لم تُكشف أي تفاصيل إضافية عنه، إلا أنه ظهر بشكل افتراضي في أسفل الشاشة بينما كانت بساكي تدلي بتصريحاتها. وفي السياق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، الإثنين: "هذه الخطوة بمثابة سعي من إدارة بايدن إلى إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى يستطيعوا متابعة أي إيجاز صحفي. إن بايدن ملتزم ببناء أميركا أكثر إدماجاً ويسهل لكل أميركي الوصول إليها، من بينهم الأمريكيون من ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم"، بحسب ما ذكر موقع "abcnews".ويُدعى المترجم "هيثر"، إلا أنه لم تُكشف أي تفاصيل إضافية عنه، إلا أنه ظهر بشكل افتراضي في أسفل الشاشة بينما كانت بساكي تدلي بتصريحاتها.

وفي وقتٍ سابق، كانت الجمعية الوطنية الأميركية لفاقدي حاسة السمع، رفعت دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بسبب عدم توفير خدمة الترجمة إلى لغة الإشارة خلال المؤتمرات الصحفية التي أقيمت حول وباء كورونا.

وفي أيلول الماضي، أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً يأمر إدارة ترامب بتوفير مترجم إلى لغة الإشارة، سواء بشكل حضوري أو افتراضيا.