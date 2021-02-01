عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يشدّد قيود دخول الأجانب

Lebanon 24
01-02-2021 | 23:04
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شدد الاتحاد الأوروبي قيود دخول مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد، باستثناء مواطني البلدان التي سجلت فيها حصيلة محدودة من إصابات كورونا.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لـ"رويترز"، إن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد اتفقوا على الإجراء الجديد للسفر من الدول غير الأعضاء بما فيها بريطانيا.

ويتعين أن يكون الوافد من دولة لا يزيد عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" فيها على 25 حالة لكل مئة ألف من السكان خلال 14 يوما، وهو معدل يقل عن الموجود في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وفرضت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إجراءات أشد في حين منعت بلجيكا السفر غير الضروري من وإلى البلاد حتى آذار. والخميس الماضي حذف التكتل الأوروبي اليابان من قائمته الدول التي يمكن السماح للمسافرين منها بالدخول.

وتضم القائمة الآن 7 دول هي أستراليا والصين ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند رغم أن وجود الصين في القائمة مرهون بسماحها بدخول مواطني دول الاتحاد الأوروبي.
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