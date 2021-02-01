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عربي-دولي
ظريف لا يستبعد التنسيق مع واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي
Lebanon 24
01-02-2021
|
23:12
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه "قد يكون هناك تنسيق وتزامن بين التحركات الأميركية والإيرانية للعودة إلى الاتفاق النووي".
ورأى أن "منسق الاتحاد الأوروبي للجنة المشتركة يمكنه تنسيق عودة الولايات المتحدة إلى الصفقة النووية مع إيران".
وكان ظريف قال في تصريح سابق اليوم الاثنين، إنه "إذا كان على طرف فرض شروط للعودة إلى الاتفاق النووي فهو إيران، وعلى الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق تنفيذ شروطنا".
وأشار ظريف إلى أن "إدارة بايدن تسعى إلى أن تدفع إيران ثمن العودة إلى الاتفاق النووي وهذا لن يتم"، مضيفا: "الإدارة الأميركية السابقة أخطأت وظلمت شعبنا وعلى الإدارة الجديدة التعويض عن ذلك وتحمل المسؤولية".
المصدر: روسيا اليوم
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