كتب محمد علي السقاف في "الشرق الأوسط"، تحت عنوان أميركا والعودة إلى التعددية الدولية فقال: لقد اتسمت سياسة عهد دونالد ترمب بقراراته الانفرادية التي كان يفاجئ بها العالم، بمن فيهم حلفاء الولايات المتحدة، والتي كان يختصرها وفق رؤيته الشخصية بعبارة «أميركا أولاً»؛ بمعني أن مصلحة أميركا تحتل المرتبة الأولى، وما دونها يمكن له تجاوزه، وإن أدى ذلك إلى إنهاء عضوية بلاده في بعض المنظمات الدولية، أو الانسحاب من الاتفاقيات الموقع عليها التي يرى أنها لم تكن في مصلحة بلاده. وقد علقت «بي بي سي» على ذلك بقولها إن مواقفه وسياساته كانت تشبه الصفقات التجارية، وهي أحادية معرقلة، ومقارباته لكثير من الملفات والقضايا شخصية غير منتظمة، تعتمد على مشاعره الغريزية وعلاقاته مع القادة الأجانب، وما يعلنه من مواقف عبر «تويتر».

وتابع: في المقابل، فإن توجه جو بايدن يتخذ اتجاهاً معاكساً، حيث تقوم سياسته على أساس التوافق في علاقاته الدولية لخدمة المصالح الأميركية، ولا تقوم على القرارات الانفرادية. وانطلاقاً من ذلك، جاءت قراراته الأولى بعودة الولايات المتحدة إلى عضويتها في منظمة الصحة العالمية لقيادة الجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا، ورحبت الأمم المتحدة بقرار الإدارة الأميركية بشأن استئناف تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي سينقذ حياة نساء وفتيات في أنحاء العالم يعشن في ظل أكثر الأزمات الإنسانية إلحاحاً، وفق تصريح الأمين العام للأمم المتحدة.

وبحسب الكاتب، قامت إدارة بايدن أيضاً بتمديد اتفاق نزع السلاح مع روسيا لمدة خمس سنوات، وهي تعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين، واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة ترمب التي كانت قد أوقفت تمويلاً سنوياً قيمته نحو 300 مليون دولار تقدمه الولايات المتحدة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). وقد صرحت قبل ذلك المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، للصحافيين، يوم الثلاثاء 26 كانون الثاني الماضي، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن يرى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للمضي قدماً صوب تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف: من هنا، بادر بعض المسؤولين الدوليين إلى محاولة إنعاش عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عبر آلية متعددة الأطراف يمكن أن تكتسب زخماً بسبب وجود إدارة بايدن الجديدة. فقد دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في جلسة لمجلس الأمن الدولي في شهر كانون الثاني الماضي، إلى عقد اجتماع للرباعية خلال الربيع المقبل في بلاده، على أن تشارك فيه المملكة العربية السعودية بصفتها صاحبة مبادرة السلام العربية.