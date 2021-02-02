ما هي مشكلة بايدن وترامب مع "تويتر"؟

كتب الكاتب العراقي داوود الفرحان في "الشرق الأوسط": قدرت وسائل الإعلام الأميركية عدد متابعي تغريدات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بـ88 مليون شخص. وهو رقم كبير جداً، وخاصة إذا ما علمنا أن أكثر المتابعين «المغردين» سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون. وقد عاب البعض على ترامب أنه وصف نفسه في إحدى تغريداته بـ"العبقري والمتوازن جداً". لكن الذين انتقدوا هذه التغريدة النرجسية أشادوا بترمب لأنه امتلك من الشجاعة ما جعله يعلن في تغريدة له في منتصف إحدى ليالي الانتخابات بأنه أصيب مع زوجته بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأنه سيبدأ عملية حجْر طوعي فوراً. إلا أنه عاد بعد ثلاثة أيام وأعلن في تغريدة له أنه تغلب على المرض!

بلغت تغريدات ترمب منذ توليه الرئاسة أكثر من 60 ألف تغريدة؟ وقال المخرج التلفزيوني الوثائقي البريطاني بيتر كريستال إن هذه التغريدات «أحدثت شرخاً كبيراً في جسم المجتمع الأميركي وخلقت أزمات سياسية ليست قليلة في العالم كله». وأنه «السياسي الأكثر استغلالاً لوسيلة تواصل متوفرة في زمنه متجاوزاً في ذلك كل الرؤساء الذين سبقوه ونشطوا في استثمار وسائل التواصل التي كانت مؤثرة في زمنهم مثل الراديو والتلفزيون». وتساءل المخرج الوثائقي: «هل يستطيع ساسة أميركا مستقبلاً بعد تجربة ترامب مع (تويتر) تجاهل التغريدات أو غيرها رغم الانتقادات الموجهة للرئيس الأميركي السابق؟». لم يسبق ترامب أحدٌ من ساكني البيت الأبيض في تحويل «تويتر» إلى ساحة صراع يتفرج عليها ملايين الناس. ويَعتبر المؤرخون تغريدة ترامب قبل إعلان ترشحه للرئاسة قبل خمس سنوات، البداية الحقيقية لسلسلة تغريداته الرئاسية، حيث سأل فيها عن أصل الرئيس الأسبق باراك أوباما، وطلب عرض جواز سفره والمعلومات الشخصية المثبتة فيه ليوحي بعدم شرعية توليه الرئاسة التي ينص قانونها بحصر المرشحين بالأشخاص المولودين على الأراضي الأميركية فقط، علماً بأن باراك أوباما حسين ولد في مدينة هونولولو في ولاية هاواي الأميركية. وعاد ترامب إلى هوايته الدعائية التحريضية، وهذه المرة مع هيلاري كلينتون، التي نافسته في الانتخابات الرئاسية الأسبق لإزاحتها من طريقه عبر اتهامات بـ«الشيطنة والكذب».