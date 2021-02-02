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أردوغان يتحدّث عن دستور جديد لتركيا.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
02-02-2021 | 07:00
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء يوم الاثنين، إنه يمكن التحرك من أجل إعداد دستور جديد في المرحلة المقبلة حال التوصل لتفاهم مع شريكهم بتحالف الشعب (حزب الحركة القومية).

وصرح الرئيس التركي في كلمة عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، بأن الوقت ربما قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا.

وأكد أردوغان ضرورة أن "تكون صياغة الدستور شفافة، وأن يعرض لتقدير الشعب".

وأوضح أردوغان أن الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية.

ولفت الرئيس إلى أن قرب الإعلان عن الدراسة الشاملة لحزمة الإصلاحات التي تتضمن فلسلفتها وأهدافها.
المصدر: وكالات
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