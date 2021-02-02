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طلاق ميلانيا ودونالد ترامب.. صديقة مقربة لها تحسم الجدل

Lebanon 24
02-02-2021 | 07:30
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قالت ستيفاني وينستون وولكوف صديقة السيدة الأميركية الأولى السابقة ميلانيا ترامب، إن الشائعات حول طلاقها من الرئيس السابق دونالد ترامب مضللة، مؤكدة أن حبا حقيقيا يربطهما.

وكشفت وولكوف التي كانت مستشارة ومقربة من ميلانيا البالغة من العمر 51 عاما، أن ميلانيا هي أول من يتصل بها ترامب بعد كل تجمع انتخابي حاشد، وتقول له كم هو "رائع وعظيم"، وهذا الاتصال كان من الطقوس التي كان يؤديها لتعزيز ثقته بنفسه.

وقالت: "أعتقد أن طريقتهما في إظهار المودة تجاه بعضهما البعض هي إخبارها له كم هو رائع وعظيم.. كان دائما يتصل بها بغض النظر عن مكان وجودها، ويقول لها: "مرحبا حبيبتي، ما رأيك بأدائي؟... كما لو أنه يريد الحصول على موافقتها".

وأكدت أن الشائعات حول طلاقهما مضللة وأن هناك حبا حقيقيا بينهما: "لم أكن أدرك ذلك، لكن عندما رأيت التواصل البصري بينهما وحالة الإغراء في النظرات تأكدت من الأمر".
المصدر: وكالات
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