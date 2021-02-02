رسالة من "حزب الله الهندي".. رواية إسرائيلية لتفجير السفارة في نيودلهي

أفادت القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية بأن الرسالة التي تم العثور عليها بالقرب من مكان الانفجار خارج السفارة الإسرائيلية لدى الهند الأسبوع الماضي، كانت بمثابة تهديد بقتل السفير، رون مالكا، بحسب ما قالت "روسيا اليوم".وكانت الرسالة مكتوبة بخط اليد وباللغة الإنكليزية، مليئة بالأخطاء النحوية والإملائية، وموجهة إلى سفير الاحتلال الإسرائيلي، رون مالكا، مشيرة إليه على أنه "إرهابي تابع لأمة إرهابية".كما زعمت أنها من قبل "حزب الله الهندي"، وهي جماعة لم تكن معروفة من قبل، بحسب تقرير القناة.وبدأت الرسالة: "هذا مجرد مقطع دعائي تم تقديمه لك، عن كيف أنه يمكننا مراقبتك، حتى عندما تأكل فطيرتك".وحذرت الرسالة من أن مالكا في مرمى النيران، وقالت "لا يمكنك التوقف على أي حال، بغض النظر عن مدى صعوبة الاختيار، يمكننا إنهاء حياتك في أي وقت وفي أي مكان".وقالت: "لا نريد أن تسيل دماء الأبرياء من حولك".وأعلنت أن جميع "المشاركين والشركاء" في "الأيديولوجية الإرهابية الإسرائيلية سينتهون من الوجود" وحذرت الرسالة: "استعد الآن لانتقام كبير وأفضل لأبطالنا"، بحسب ما كتبت "روسيا اليوم".ثم أدرجت أسماء قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي اغتيل مع أبو مهدي المهندس، الذي كان قائدا سابقا في "الحشد الشعبي" العراقي، في غارة جوية أميركية بطائرة بدون طيار في كانون الثاني 2020، ومحسن فخري زاده، مهندس البرنامج النووي الإيراني، الذي تم اغتياله في هجوم تشرين الثاني 2020، اتهمت طهران إسرائيل بتنفيذه.وانتهت الرسالة بجملة: "كل ما تبقى لك هو أن تعد الأيام".