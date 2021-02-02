3 ساعات بدل 3 أيام.. نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى الخليج

قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقصير زيارته "التاريخية" لدول الخليج، المقررة في 9 شباط الجاري، إلى 3 ساعات بدل 3 أيام كما كان مخططا لها، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".وبحسب الصحيفة الإسرائيلي، يأتي هذا القرار بسبب الإغلاق في "إسرائيل" جراء جائحة كورونا، حيث كان من المقرر أن يزور نتنياهو في الإمارات، أبو ظبي ودبي، وكان من المفترض أن تستمر هذه الزيارة لتشمل البحرين، فيما سيقتصر سفر نتنياهو على زيارة سريعة تستغرق 3 ساعات إلى أبو ظبي، وتم إلغاء الزيارة إلى دبي والبحرين.ومن المتوقع خلال الزيارة، أن يجتمع نتنياهو مع ولي العهد الاماراتي، محمد بن زايد في قصره، وفقا لموقع "I24NEWS"، حيث أفاد مصدر مطلع لهذا الموقع بأن الزيارة تم تأجيلها أكثر من مرة، ولا يمكن تأجيلها هذه المرة لوجود قضايا سياسية وإقليمية تجب مناقشتها.