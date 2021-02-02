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إحباط مخطط إيراني لاستهداف سفارات إسرائيل وأميركا والإمارات في إحدى دول افريقيا!

Lebanon 24
02-02-2021 | 10:00
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زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الاثنين، أنه "تم إحباط مخطط إيراني لاستهداف سفارات إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات في إحدى دول شرق أفريقيا".

 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلا عن مصادر استخباراتية غربية، أن "المخطط الإيراني كان يريد تنفيذ عمليات انتقامية بعد اغتيال القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والعالم النووي الإيراني محسن فخري زادة"، الذي تتهم إيران إسرائيل بقتله وتنفي تل أبيب بشدة هذه الاتهامات".

 

ونقلت "كان"، عن المصادر أن "العملاء المزعومين يحملون جنسيات مزدوجة (إيرانية وأوروبية)، وانتقلوا إلى إحدى دول شرق أفريقيا لجمع المعلومات عن سفارات إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات، كجزء من محاولة لاستهدافها".

 

 وأشارت القناة الإسرائيلية في تقريرها المزعوم إلى، أن "المخطط الإيراني تم إحباطه الشهر الماضي، من قبل أجهزة استخبارات غربية". مضيفة أن "بعض العناصر الذين أرسلتهم إيران جرى اعتقالهم في تلك الدولة الأفريقية، بينما تم اعتقال البعض الآخر في دول أخرى".

 

المصدر: سبوتنيك
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