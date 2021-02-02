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"ضوء بنهاية النفق": فاوتشي متفائل.. وينصح: عليكم بأخذ اللقاح

Lebanon 24
02-02-2021 | 12:00
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أبدى الدكتور أنتوني فاوتشي، خبير الأوبئة الأميركي وكبير المستشارين الصحّيين للرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الاثنين، تفاؤله بتراجع أعداد الوفيات والإصابات.

 

وقال إن نقطة ضوء في نهاية النفق، وحثّ الناس على الإقبال بأسرع ما يمكن على أخذ اللقاح المضاد لكورونا، وذلك لمنع تطوّر الفيروس وإيقاف عملية التكاثر والتحوّر من خلال التطعيم على نطاق واسع.

 

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 441,331 وفاة من أصل 26,187,424 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

 

وقال فاوتشي خلال لقاء تلفزيوني: "عليكم بأخذ اللقاح ضد كورونا بمجرد توفره وبأسرع وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد.. والسبب في ذلك هو ما نعرفه في علم الفيروسات بأن كورونا لا يمكن أن يتحور إذا لم يتكاثر.. فإذا أوقفنا تكاثر الفيروس عن طريق التطعيم على نطاق واسع ولم نعطه مجالا للتكاثر، فلن تحصل بدورها الطفرات".

 

خبير الأوبئة الأميركي أضاف: "لذلك عندما ننظر إلى حملات التطعيم في الولايات المتحدة وكذلك في العالم وعندما نتحدث عن إيصال هذه اللقاحات إلى الناس بأسرع ما يمكن، لا يكون الأمر مقتصرا على حماية الأفراد من الإصابة بالفيروس ومنع العدوى، ولكنه يهدف إلى منع ظهور التحورات في البلاد وفي العالم بشكل عام".

 

وأضاف أن الولايات المتحدة جزء من المجتمع الدولي "بالتالي فإن انضمامنا مؤخرا لكوفاكس وهي عبارة عن مبادرة عالمية لتلقيح الناس ضد كورونا هو الطريقة الوحيدة التي سنوقف بها الطفرات نهائيا في جميع أنحاء العالم".

المصدر: العربية
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