العلاقة بين واشنطن وطهران.. "مواقف متباينة" في إدارة بايدن

نشرت شبكة "سكاي نيوز" تقريراً تناولت فيه "المقاربة الدبلوماسية الجديدة" للإدارة الأميركية المنتخبة حديثاً مع إيران، حيث أشار التقرير إلى أنّ واشنطن تشهد حالياً "مواقف متباينة" بشأن العلاقة مع طهران، في ظلّ الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن.
وبحسب التقرير، فإنّ هذه المواقف تتراوح بين دعوة طهران إلى "الوفاء بالتزاماتها" تجاه الاتفاق النووي، وأخرى تحذّر من نشاطها المزعزع للاستقرار في المنطقة، وذلك بعد انتهاء فترة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي سحب الولايات المتحدة من الاتفاق.
إلا أنّ المقاربة الدبلوماسية الجديدة التي يرغب فريق بايدن في وزارة الخارجية إطلاقها مع إيران، لا تعني، بحسب ما نقل التقرير عن مسؤولين عسكريين أميركيين، التخلّي عن الثوابت التي تكونت عبر عقود طويلة لدى وكالات أمنية واستخباراتية في واشنطن، وتحديداً في وزارة الدفاع (البنتاغون) ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
وينقل التقرير في هذا الصدد عن مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان، قوله "قدرات إيران الصاروخية تقدمت بخطورة، ولنكن واقعيين بدأ ذلك مع إدارة أوباما لكنها ارتفعت في الأعوام الأربعة الماضية".
وأضاف سوليفان متحدثاً عن الإيرانيين: "تهوّرهم ودعمهم للإرهاب لم يتراجع، وهم يقومون بهجمات مباشرة على شركائنا، لكن إذا نجحنا بالعودة الى الدبلوماسية فإنّ ذلك سيوفر لنا أرضية مع الحلفاء لمواجهة تهديداتهم الأخرى بما فيها صواريخهم البالستية".
ويقول مسؤولون في الإدارة الأميركية إنّ دعوة طهران بالوفاء بالتزاماتها والعودة إلى الاتفاق النووي من دون أي شروط مسبقة، لا تعني أنّ الأجهزة العسكرية والاستخباراتية في واشنطن لا ترصد نشاطاتها المزعزعة للاستقرار، ولا تدرك أهمية التصدي لها.
وفي هذا السياق أيضاً، أكّد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، أنّ إيران "تواصل دورها الخبيث من خلال دعمها الإرهاب في الشرق الأوسط بكامله"، مضيفاً: "لا يزال الإيرانيون يشكلون تهديداً لحلفائنا وأصدقائنا، ولا يزال لديهم برنامج صواريخ بالستية نشط. أنا لا أتكلم باسم وزارة الخارجية وكيف ينظرون للعودة إلى الاتفاق النووي، نحن هنا لا دخل لنا بذلك".
وبالنسبة للبنتاغون، فإنّ التعامل مع إيران "لم يخرج من إطاره العسكري والأمني"، وبالتالي فإنّ أي رغبة في تحقيق مقاربة دبلوماسية معها عبر شركاء أوروبيين، لا يعطل دور القوات الأميركية في مواجهتها وردع أي تهديد من قبلها ضد مصالح أميركية أو ضد حلفاء واشنطن في المنطقة.
ويخلص التقرير إلى أنّه وعلى الرغم من حديث قادة واشنطن العسكريين عن دخول العلاقات الأميركية الإيرانية مرحلة الفرص، لكن يبدو أن التقييم العسكري والاستخباراتي لنشاطات طهران في المنطقة لا يبشر بأنّ التقارب معها سلميا ودبلوماسيا سيكون وشيكاً.