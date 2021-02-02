العلاقة بين واشنطن وطهران.. "مواقف متباينة" في إدارة بايدن

نشرت شبكة "سكاي نيوز" تقريراً تناولت فيه "المقاربة الدبلوماسية الجديدة" للإدارة الأميركية المنتخبة حديثاً مع إيران، حيث أشار التقرير إلى أنّ واشنطن تشهد حالياً "مواقف متباينة" بشأن العلاقة مع طهران، في ظلّ الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن.

وبحسب التقرير، فإنّ هذه المواقف تتراوح بين دعوة طهران إلى "الوفاء بالتزاماتها" تجاه الاتفاق النووي، وأخرى تحذّر من نشاطها المزعزع للاستقرار في المنطقة، وذلك بعد انتهاء فترة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي سحب الولايات المتحدة من الاتفاق.



إلا أنّ المقاربة الدبلوماسية الجديدة التي يرغب فريق بايدن في وزارة الخارجية إطلاقها مع إيران، لا تعني، بحسب ما نقل التقرير عن مسؤولين عسكريين أميركيين، التخلّي عن الثوابت التي تكونت عبر عقود طويلة لدى وكالات أمنية واستخباراتية في واشنطن، وتحديداً في وزارة الدفاع (البنتاغون) ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).