مفاجأة سارة من بايدن الى المهاجرين

أكد مسؤولون أميركيون ان الرئيس جو بايدن سيصدر تعليمات لحكومته اليوم بتسهيل تجنيس تسعة ملايين مهاجر مؤهلين للحصول على الجنسية الأميركية، كما اعلنت "وكالة فرانس برس".

وقال هؤلاء المسؤولون الكبار في الإدارة الأميركية :"إن هذه التعليمات ستصدر في سلسلة من المراسيم الخاصة بالهجرة التي سيوقعها بايدن خلال النهار مؤكدا من خلالها رغبته في مواصلة تقليد الترحيب بالمهاجرين الذي عطله سلفه دونالد ترامب".