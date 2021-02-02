توقيف عصابة لتصنيع لقاحات مزيفة.. إليكم التفاصيل

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الشرطة الصينية ألقت القبض على أكثر من 80 شخصا كانوا يصنعون لقاحات مزيفة لكورونا، في الوقت الذي تسابق فيه الصين الزمن لتلقيح الملايين قبل عطلة رأس السنة القمرية.وكانت العصابة منذ أيلول الماضي تعبئ مياها مالحة في قوارير وتبيعها على أنها لقاحات كورونا، وفق وكالة شينخوا الرسمية للأنباء.وأضافت الوكالة أن الشرطة داهمت مواقع عديدة في أنحاء بكين وفي مدن عدة بمنطقتي جيانغسو وشاندونغ شرقي البلاد، وضبطت فيها أكثر من 3 آلاف لقاح مزيف لفيروس كورونا.ولم يكشف عن عدد اللقاحات المباعة، لكن الشرطة تمكنت من تعقب الأمكنة التي وصلت إليها.ومع تكثيف الصين حملة التلقيح، أكدت السلطات بشكل متكرر سلامة لقاحها وفعاليته، على الرغم من عدم إصدارها أي بيانات عن التجارب السريرية.ووافقت السلطات الصينية على لقاح شركة سينوفارم (Sinopharm) -التي تملكها الدولة- من أجل الاستخدام العام في كانون الأول الماضي.وأظهرت البيانات الرسمية اليوم الثلاثاء أن الصين سجلت أقل عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ شهر، مما يشير إلى تراجع أسوأ موجة انتشار في البلاد منذ آذار 2020.وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إنها سجلت 30 إصابة في البر الرئيسي أمس الاثنين نزولا من 42 إصابة في اليوم السابق، وهو أقل عدد إصابات منذ تسجيل 24 إصابة في الثاني من كانون الثاني السابق.