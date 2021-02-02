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روحاني: ملايين الجرعات ستصل إلى البلاد.. بانتظار اللقاح الإيراني

Lebanon 24
02-02-2021 | 14:30
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أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنّ "ملايين الجرعات من اللقاح الخارجي ستصل إلى البلاد"، معرباً عن أمله أن "يدخل اللقاح الإيراني إلى الأسواق مطلع الصيف المقبل".

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، عن روحاني قوله إنّه يأمل في أن يبدأ التطعيم بلقاح "كورونا" في البلاد في النصف الثاني من شهر شباط الحالي، مشيراً إلى أنّ "الظروف ستتغيّر بشكل كامل بمجرد تلقيح الكادر الصحي والعلاجي والأشخاص الذين يشكل الفيروس خطراً على حياتهم".

ولدى افتتاحه صباح اليوم عدة مشاريع تابعة لوزارتي التربية والتراث الثقافي، أعلن روحاني أنّ "ملايين الجرعات من اللقاح الخارجي ستصل إلى البلاد"، معرباً عن أمله في أن "يدخل اللقاح الايراني إلى الأسواق مطلع الصيف القادم".

المصدر: مهر
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