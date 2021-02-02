لافروف: لدينا ما يكفي من الأسباب لاعتبار قضية نافالني "مسرحية"!

أكّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنّ لدى موسكو "ما يكفي من الأسباب" لاعتبار قضية الناشط المعارض أليكسي نافالني "مسرحية"، ما دامت ألمانيا ترفض تقديم أدلة لروسيا تثبت "فرضية" تسميمه.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن لافروف قوله، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته السويدية، آن لينديه، التي وصلت إلى موسكو بصفتها رئيسة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "عندما يوجه أحدهم اتهاماً لك فعليه إثبات ذنبك. أما إذا قال: لن أفصح لكم عن أي شيء لأنّه سر، أو لأنّ المريض ذاته لم يسمح لنا بفعل ذلك، فلدينا ما يكفي من الأسباب لاعتبار ذلك مسرحية".



وأضاف الوزير أنّ موسكو تنتظر من السلطات السويدية أيضاً "شفافية ونزاهة" في تقديم معلومات حول نافالني لروسيا.

وكان نافالني أصيب بوعكة صحية حادة على متن رحلة داخلية في روسيا في 20 آب 2020، وتمّ نقله إلى مستشفى "شاريتيه" بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تلقى العلاج.

وزعمت السلطات الألمانية لاحقاً بأن نافالني تعرّض للتسميم بمادة "نوفيتشوك" في روسيا، رغم تأكيد المستشفى الروسي الذي عولج فيه قبل نقله إلى ألمانيا بناء على طلب عائلته، أنه لم يتعرض لأي تسميم وأنّ تحاليله كانت سليمة.

وبدأت في موسكو سابقا اليوم محاكمة نافالني الذي تم اعتقاله في 17 كانون الثاني فور عودته من ألمانيا، وذلك بعد توجيه إدارة السجون الروسية اتهاماً إليه بانتهاكه قيود حكم السجن مع وقف التنفيذ صادر ضده في قضية احتيال.