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8 قتلى خلال عملية سطو مسلح في منجم للذهب في بوركينا فاسو

Lebanon 24
02-02-2021 | 15:02
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قتل 8 أشخاص، أحدهم تلميذ يبلغ من العمر 15 عاما، في هجوم شنه لصوص مسلحون للسطو على أموال مشترين للذهب في منجم غير نظامي في جنوب غرب بوركينا فاسو، كما أفادت تقارير أمنية وقضائية "وكالة الصحافة الفرنسية" أمس.

وقال ضابط في الشرطة للوكالة نفسها مشترطا عدم نشر اسمه إن "لصوصا مسلحين هاجموا الأحد قرابة الساعة السابعة مساء موقعا لتعدين الذهب في دجيكاندو قرب غاوا لسرقة مشتري ذهب". وتقع دجيكاندو على بعد حوالى 10 كيلومترات من غاوا، كبرى مدن المنطقة.

وأضاف أن اللصوص "أطلقوا النار في البدء في الهواء، ثم استهدفوا مباشرة بالرصاص عمال مناجم الذهب. ووقعت اشتباكات عنيفة بعد السرقة، إذ أضرم سكان النار في منشآت المنقبين عن الذهب متهمين إياهم" بالتسبب بمقتل عمال من أقربائهم.

ووفقا للمسؤول الأمني فان "حصيلة القتلى الإجمالية هي 8 أشخاص، أحدهم تلميذ يبلغ من العمر 15 عاما".

بدوره، قال مدير الخدمات الطبية والفنية في مركز جاوا الاستشفائي الطبيب فلوران روش بانازارو: "لقد سجلنا ما مجموعه 29 إصابة. الجروح ناجمة بصورة أساسية عن أسلحة نارية وسواطير".

وأكد المدعي العام للمحكمة العليا في غاوا، الشيخ ألفا أبو بكر كومباوري، سقوط القتلى الثمانية، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة "موقتة".

وأضاف أن "قسما من هؤلاء القتلى سقط بالرصاص والقسم الآخر بالسواطير".
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